В Лабытнанги приехала Ротару

Фото с личной страницы Марины Тресковой.

На Ямал вернулась заслуженный учитель России Елена Ротару. Об этом написала в своём аккаунте Вконтакте глава города Лабытнанги Марина Трескова.

- Рада была встрече с участницей регионального проекта «Герои Ямала» Еленой Ротару. История арктического региона, нашего города - это часть биографии заслуженного учителя России, отличника народного просвещения, директора Детского дома, потом Гимназии и просто мудрой, неравнодушной и очень душевной нашей северянки, - написала Марина Трескова.

Елена Ротару уехала из Лабытнанги 8 лет назад. Поездка в город молодости для учительницы состоялась по инициативе губернатора ЯНАО Артюхова. Он дал возможность заслуженному учителю встретиться с бывшими коллегами, друзьями, оценить перемены в Лабытнанги.

- Депутат Городской думы нескольких созывов знает, какие проблемы были и решались в городе на протяжении нескольких лет. Благодарю Елену Николаевну за оценку преобразований и окрыляющие слова одобрения, - написала глава города Лабытнанги.

Ранее «Комсомольская правда — Ямал» писала о том, что после двухлетней реновации в Лабытнанги распахнула двери обновленная гимназия.