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НовостиОбщество11 декабря 2022 12:27

В Салехарде планируют потратить 2 млн рублей на отлов собак

Отлавливать хвостатых бродяг будут за счёт бюджета
Иван Литвинов
В Салехарде потратят 2 млн рублей на отлов собак. Фото: Администрация Салехарда.

В Салехарде потратят 2 млн рублей на отлов собак. Фото: Администрация Салехарда.

В Салехарде объявили тендер на отлов бродячих собак на 2023 год. «Салехардская дирекция единого заказчика» ищет компанию, которая будет отлавливать бродяг с помощью усыпляющих дротиков. Животных будут отвозить в спецприемник, а затем возвращать в привычную среду обитания. Подрядная организация должна реагировать на заявки жителей города не позднее, чем через 6 часов после поступления заказа на отлов.

Стоимость отлова одного животного установлена в размере 4 428 рублей.

Бригада по отлову животных должна иметь при себе захватывающее устройство для собак, сачок и клетки для собак, кошек и других животных.

Ранее «Комсомольская правда — Ямал» писала о том, как проходят рейды по отлову бродячих животных.