«Наш округ - это энергия целого государства»: губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с днем рождения округа

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил земляков с днем рождения округа.

- Сегодня любимому Ямалу - 92. За это время регион прошел большой путь от земли белого безмолвия до опорного края великой державы, став неотъемлемой частью летописи героических успехов нашей страны, - подчеркнул он.

Также Дмитрий Артюхов отметил, что знаковой для округа стала пора открытий. В сложнейших условиях первопроходцы с нуля построили промыслы и города, а сегодня нынешнее поколение ямальцев с гордостью продолжают их дело.

- Сердце региона бьется в такт со звуками забивки свай школ, больниц и новых домов. Наш округ - это энергия целого государства. И сегодняшние успехи - результат упорного труда сотен тысяч людей, которые здесь живут, работают, растят детей и продолжают ежедневно создавать историю нашего региона, - добавил губернатор.