Фото: администрация Салехарда

В Салехарде открыли памятник известному ямальскому политику Сергею Корепанову. Для этого в окружной столице собрались люди из разных уголков страны, которые лично знали и работали с председателем Тюменской областной думы. Среди них - полпред президента в УрФО Владимир Якушев, а также первые руководители Ямала, Югры и Тюменской области.

- Это был очень надежный, порядочный и справедливый человек, он с уважением относился к людям и их взглядам. Сегодня мы должны продолжить его дело и сделать это достойно и честно, как он это делал всегда, - сказал Владимир Якушев.

Также на открытие памятника приехал и сын парламентария Игорь Корепанов. Он отметил, что работа была огромной частью жизни отца и всей их семьи.

Фото: администрация Салехарда

На Север Сергей Корепанов приехал в 1969 году, затем прошел путь от рядового комсомольца Салехардского авиаотряда до руководителя крупнейших добывающих предприятий и государственного деятеля Западной Сибири. Он стоял у истоков создания ямальского парламентаризма. С июня 1996 год был членом Совета федерации от ЯНАО, а в с 1998 по 2001 год - председателем Тюменской областной думы и членов Совета федерации от Тюменской области.

Отметим, что памятник Сергею Корепанову изготовлен из латуни, а стоит он на пьедестале из красного гранита.