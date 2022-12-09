На Ямале построят дорогу к музею лагерного пункта 501-й стройки

Фото: пресс-служба губернатора

К музею лагерного пункта 501-й стройки, расположенного у разъезда «Глухариный», построят дорогу. Соответствующее распоряжение дал губернатор Дмитрий Артюхов.

Создание музея продлится до 2024 годы. К его открытию специалисты должны полностью завершить строительство дороги, кстати, ее проектирование начнется в следующем году. Известно, что она будет протяженностью 0,5 километра, также появится парковка на 20 мест.

- Жители всегда обращают внимание на наличие и качество дорог. Нельзя построить социально значимые объекты в месте без хорошей транспортной доступности. Внутренний туризм может стать одним из действенных инструментов стимулирования экономики в регионах, поэтому нам важно обеспечить комфортный и безопасный проезд к нашим достопримечательностям, - сказал заместитель директора дорожной дирекции ЯНАО Илья Дашин.

Эксперты уже разработали концепция проекта. Это будет экспозиционно-выставочное пространство с воссозданной атмосферой типового лагеря. Летом на место выезжали строительные бригады и волонтеры, чтобы очистить территорию от мусора. Также были отремонтированы лицевая часть лагеря, две сторожевые вышки, пожарный щит, доска показателей и еще ряд элементов. В следующем году работы продолжатся.

Будущее экспозиционно-выставочное пространство войдет в состав музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.