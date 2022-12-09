В Новом Уренгое 10-летняя девочка не смогла пройти мимо потерявшегося малыша и получила за это медаль

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Новом Уренгое 10-летняя девочка спасла маленького ребенка. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, Арина возвращалась домой из школы и увидела на проезжей части испуганного маленького мальчика. Не раздумывая, она подошла к нему и попыталась выяснить, что он делает один на дороге, но малыш ничего не отвечал.

Арина не смогла оставить мальчика одного - на улице было темно, холодно, и он мог угодить под машину. Девочка приняла решение забрать малыша домой и, придя, рассказала обо всем маме, которая немедленно вызвала полицию.

- Полицейские установили личность ребенка, мальчик здоровым и невредимым был возвращен в семью. Трагедии удалось избежать, - прокомментировали в ведомстве.

За проявленную бдительность и неравнодушие заместитель начальника городского отдела полиции Андрей Коханов наградил Арину медалью «За помощь и содействие органам внутренних дел». А еще девочке вручили ценный подарок.