АО «Транснефть – Сибирь» передало объекты социальной инфраструктуры г. Стрежевому Томской области

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» в рамках благотворительной деятельности передало в безвозмездное пользование администрации г. Стрежевого (Томская область) два объекта социальной инфраструктуры, ранее входивших в состав упраздненного районного нефтепроводного управления (РНУ) «Стрежевой», – административное здание и цех технологического транспорта и специальной техники.

В бывшем административном здании РНУ «Стрежевой» планируется разместить центр общественного доступа, другие социальные службы. Также в новое здание будет переведена центральная городская библиотека для взрослых и детей. В настоящее время библиотека не имеет возможности работать полноценно в связи с техническим состоянием здания, которое не соответствует требованиям безопасности. В новом помещении учреждение сможет расширить возможности читального зала, увеличить книжный фонд и, соответственно, привлечь новых читателей. Подаренное городу офисное здание находится в отличном состоянии, частично в помещениях останется офисная мебель.

На территории цеха технологического транспорта и специальной техники будет размещен муниципальный автобусный парк. Сейчас автопарк расположен на базе, которая эксплуатируется больше 40 лет: коммуникации, электрика и сооружения значительно изношены.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Во время встречи с представителями АО «Транснефть – Сибирь» мэр г. Стрежевой Вячеслав Дениченко отметил, город нуждается в новой производственной базе для размещения автопарка, который обеспечивает потребности горожан в перемещении в черте населенного пункта. «Территория и объекты переданного в муниципальную собственность транспортного цеха АО «Транснефть – Сибирь» позволят обеспечить безопасные и комфортные условия труда для сотрудников, бесперебойно осуществлять работу и эксплуатацию автобусного парка», - сказал он.

Губернатор Томской области Владимир Мазур в письме выразил благодарность ПАО «Транснефть» за поддержку в социально-экономической сфере региона в целом и помощь в передаче объектов социальной инфраструктуры г. Стрежевому: «Благодаря содействию компании «Транснефть» население города получит широкий спектр социальных услуг в комфортных условиях».

Помощь регионам присутствия – одно из важных направлений благотворительной деятельности АО «Транснефть – Сибирь». Компания на регулярной основе оказывает поддержку общественным, ветеранским, спортивным организациям, учреждениям образования и здравоохранения, ведет активную волонтерскую деятельность.