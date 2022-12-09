Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В детской поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ появился врач-фтизиатр. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Диана Чушкина приехала на Ямал из Уфы, где в 2017 году окончила Башкирский государственный медуниверситет и прошла ординатуру по фтизиатрии. С 2019 года молодой доктор работала участковым фтизиатром в Республиканском противотуберкулезном диспансере.

- За время работы в Тарко-Сале медик обследовала уже более ста юных пациентов, - рассказали в больнице.

Всем пуровчанам доктор рекомендует проходить ежегодную иммунодиагностику туберкулеза, поскольку данное заболевание не имеет на начальной стадии выраженных симптомов и пропустить его развитие очень легко.

Также врач напоминает и о необходимости вести здоровый образ жизни: поддерживать иммунитет и избегать стрессов, сбалансировано питаться и заниматься спортом. Все это - отличная профилактика инфекций, в том числе и туберкулеза.