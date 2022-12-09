Число заболевших коронавирусом на Ямале на 9 декабря 2022 года увеличилось на 46 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 46 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 588.

При этом в больницы региона госпитализировано два человека, выздоровели 53 северянина. К счастью, скончавшихся от болезни нет, всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 7 465 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 447. Всего в стране зарегистрировано 21 650 659 случаев. Излечились от коронавируса 5 994 человека, скончались - 52.