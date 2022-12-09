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НовостиОбщество9 декабря 2022 8:31

На Ямале наметили «экологические» планы на 2023 год

В регионе продолжатся масштабные уборки
Марина Прохорова
Фото: пресс-служба губернатора

Фото: пресс-служба губернатора

В 2023 году на Ямале продолжатся масштабные уборки. Об этом сообщил заместитель губернатора Александр Калинин, подводя итоги Года экологии.

- Прежде всего хочется отметить, что некоторые наши планы и задачи мы серьезно перевыполнили. В следующем году мы должны продолжать те мероприятия, которые начаты сейчас. Надеемся, что ямальцы нас поддержат. Планируем расширить количество экологических классов, усилить программу экологического просвещения и образования, продолжать уборки, - сообщил он.

Также Александр Калинин отметил, что большинство реализованных проектов были направлены на ликвидацию несанкционированных свалок. Благодаря слаженной работе органов власти и местных жителей удалось убрать 108 тысяч кубометров мусора.

Кстати, власти уже определили места, которые предстоит убрать в следующем году.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в 2023 году в Салехарде уберут более 30 свалок. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.