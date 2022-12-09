Салехардцы могут пожаловаться депутатам на работу автобусов - все сигналы будут услышаны

Фото: администрация Салехарда

После многочисленных жалоб салехардцев на работу общественного транспорта депутат гордумы Денис Теленков и замдиректора АТП Александр Барановский проехали по маршруту №1, чтобы узнать, обоснованы ли недовольства людей.

Управленцы оценили маршрут, а именно: проконтролировали движение автобуса согласно штатному расписанию и пообщались с пассажирами.

- Поинтересовались у горожан, часто ли автобус задерживается. Ни один из них не сказал негатива про движение общественного транспорта, люди утверждают, что автобус приходит вовремя. Один житель отметил, что бывают случаи, когда автобус задерживается, но не более, чем на три минуты, - рассказал Денис Теленков.

Также он отметил, что задержки автобуса, как правило, связаны с разными обстоятельствами, не зависящими от водителей.

Кстати, городски власти предложили горожанам написать в комментариях к соответствующему посту, опубликованному на официальной странице горадминистрации в соцсети «ВКонтакте», по какому еще маршруту стоит проехаться депутатам. Все сигналы будут услышаны.