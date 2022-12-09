В Ноябрьске машины проваливаются в огромную лужу, появившуюся из-за аварии на сетях

Фото: «Происшествия Ноябрьск», соцсети

В Ноябрьске ул. Ямальская залило из-за аварии на сетях. Пост об этом появился 8 декабря в группе «Происшествия Ноябрьск» соцсети «ВКонтакте».

«Образовалась огромная лужа на развороте по ул. Ямальская и микрорайона п-6. Уже разлилась на проезжую часть. Звонили в аварийную службу, но пока что безрезультатно. По луже ходят дети», - говорится в сообщении.

На фото, прикрепленных к записи, действительно видна огромная лужа, объехать которую весьма сложно из-за близко растущих деревьев.

Фото: «Происшествия Ноябрьск», соцсети

В комментариях к посту ноябряне отметили, что в лужу уже провалилось несколько машин - транспорт вязнет в рыхлом снегу и никак не может выехать.

Позже на запись отреагировал представитель городской администрации. Он сообщил, что аварийная служба «Энерго-Газ-Ноябрьск» уже приступила к работам на участке. Информацию об окончании ремонта предоставят позже.

Фото: «Происшествия Ноябрьск», соцсети

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Ноябрьске бескрайняя лужа парализовала движение транспорта и пешеходов. По словам жителей, импровизированное озеро на ул. Интернационалистов появилось еще в 2005 году.