Юные ямальцы получили стипендии фонда «Новые имена» на концерте Дениса Мацуева в Салехарде

Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и известный во всем мире пианист-виртуоз Денис Мацуев пообщались с воспитанниками ямальских школ искусств и вручили юным талантам стипендии фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой.

На встречу приехали десять ребят из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Тарко-Сале, Харпа, Лабытнанги и Надыма. Все они - лауреаты окружных, всероссийских и международных конкурсов, а девять из них - обладатели стипендии губернатора за выдающиеся творческие достижения.

Пианист рассказал о своем репертуаре, любимых композиторах, поделился творческими секретами и признался, что очень любит приезжать на Ямал, потому что видит, как трепетно в регионе относятся к культуре и искусству. А затем все ребята остались послушать концерт Дениса Мацуева.

Сразу после выступления юным ямальским талантам вручили стипендии благотворительного фонда «Новые имена». Награды получили трое ямальцев: учащаяся по классу фортепиано ДШИ №2 Нового Уренгоя Екатерина Рудь; Эдуард Галимзянов, который обучается по классу баяна в ДШИ № 1 Надыма; учащаяся по классу изобразительного искусства ДШИ имени П.И. Чайковского Ноябрьска Мария Апостолова.

Стипендия предусматривает премию в размере 50 тысяч рублей и бесплатное посещение Международной летней творческой школы, а также участие в творческих мероприятиях фонда.