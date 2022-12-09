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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 6:10

Житель Нового Уренгоя украл подъездную дверь

Ему грозит уголовная ответственность
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Полицейские Нового Уренгоя раскрыли кражу подъездной двери стоимостью более 57 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе ведомства, с заявлением о пропаже обратился председатель ТСЖ.

Спустя время вор был задержан. Им оказался ранее не судимый жителя Новый Уренгой 1993 года рождения.

- В ходе проверки полицейские установили, что злоумышленник, проходя мимо многоквартирного дома, увидел стоящую около подъезда дверь и решил ее похитить. Для этого мужчина пригнал погрузчик, загрузил дверь в кузов и скрылся с места преступления, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент похищенная дверь изъята, а новоуренгоец находится под подпиской о невыезде. Вину в совершении преступления он признал. Также на мужчину заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.