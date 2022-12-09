Житель Нового Уренгоя украл подъездную дверь

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Полицейские Нового Уренгоя раскрыли кражу подъездной двери стоимостью более 57 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе ведомства, с заявлением о пропаже обратился председатель ТСЖ.

Спустя время вор был задержан. Им оказался ранее не судимый жителя Новый Уренгой 1993 года рождения.

- В ходе проверки полицейские установили, что злоумышленник, проходя мимо многоквартирного дома, увидел стоящую около подъезда дверь и решил ее похитить. Для этого мужчина пригнал погрузчик, загрузил дверь в кузов и скрылся с места преступления, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент похищенная дверь изъята, а новоуренгоец находится под подпиской о невыезде. Вину в совершении преступления он признал. Также на мужчину заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.