«Устроили «забив»: в Ноябрьске толпа мальчишек избила одноклассника

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В Ноябрьске между учениками школы №8 произошел серьезный конфликт: толпа мальчишек избила одноклассника. При чем все происходящее дети с улюлюканием снимали на телефон, а никто из взрослых так и не вмешался. Пост об этом появился в одной из городских групп соцсети «ВКонтакте».

«Хочу поделиться своей болью, как мама. Ребенок ходит в школу №8 и каждый день жалуется на отношение одноклассников. Конечно, я не говорю, что он идеальный, но то, что происходит, меня очень возмущает! Вчера (7 декабря - прим. ред.), моему сыну устроили «забив» на территории школы. Так они теперь называют стрелки. И все это, как он говорит, полшколы снимали на телефон. При этом ни охрана, ни один учитель ничего не заметили? Зачем эти глупые меры безопасности с браслетами, замками, если охрана и педагоги даже не видят, что куча подростков стоит на территории школы и наблюдает за «забивом?» - написала женщина.

Кстати, в городской администрации подтвердили факт случившегося.

«Ситуация, описанная в посте, находится на контроле администрации школы. Уже состоялась встреча с родителями и участниками конфликта», - прокомментировали в мэрии.

В комментариях к посту жители массово возмутились поведением детей, травящих одноклассника. Они посоветовали маме ребенка не пускать ситуацию на самотек и, если понадобится, обратиться в департамент образования и прокуратуру.

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