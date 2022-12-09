Благодаря прокуратуре Нового Уренгоя в детсаду «Олененок» установили уличное освещение

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В Новом Уренгое родитель одного из детей, посещающих детский сад «Олененок», пожаловался в прокуратура на отсутствие уличного освещения. После этого ведомство организовало проверку и, действительно, вывило нарушение.

- Установлено, что на момент проверки территория детского сада не была оборудована наружным освещением. Это существенно снижало антитеррористическую защищенность образовательного учреждения, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор внес директору дошкольного учреждения представление, после рассмотрения которого нарушения были устранены. Также его привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что детский сад в Приуральском районе охранял работник, не имеющий на это разрешения. У мужчины не было удостоверения и личной карточки частного охранника.