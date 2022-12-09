Ямальцы могут получить крутые подарки, рассказав о своем вкладе в Год экологии

Фото: правительство ЯНАО

Жители Ямала могут получить подарки за вклад в Год экологии. Информация об этом появилась на официальной странице регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Забота о природе - часть нашей жизни. Расскажите про свой вклад в Год экологии и о своей работе или занятиях, а мы выберем две лучшие истории и вручим их авторам подарки. Победителями станут те, чьи ответы наберут в комментариях под этим постом больше всего лайков», - говорится в сообщении.

Желающим заполучить призы стоит поторопиться, ведь на публикацию рассказов даются только сутки. Итоги подведут уже 10 декабря, в первой половине дня.

Кстати, это будут классные вещи для повседневной экологичной жизни.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что ямальцы могут получить крутые подарки, рассказав истории о себе. Конкурс проходит в честь дня рождения округа.