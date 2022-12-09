Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Зимник Коротчаево - Красноселькуп может открыться в ночь на 10 декабря. Об этом сообщил глава Красноселькупского района Юрий Фишер во время прямого эфира с жителями.

- В пятницу, 9 декабря, на зимнике Коротчаево - Красноселькуп будет работать приемная комиссия, приедут специалисты из Нового Уренгоя. Если они решат, что все хорошо, то в ночь на субботу проезд откроют, - заключил управленец.

На зимниках, ведущих до сел Толька и Ратта, работы почти завершены - дорожники готовятся приглашать комиссию.

Также Юрий Фишер отметил, что в этом году погода позволяет открыть сезонные трассы раньше, чем в предыдущем. При этом в районе пока мало снега, поэтому зимники, скорее всего, будут неровными.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что 7 декабря на ледовой переправе Салехард - Лабытнанги открылись для движения все три полосы.