Авиакомпания «Ямал» организует дополнительный рейс из Нового Уренгоя в Тюмень

Фото предоставлено КП

В преддверии новогодних праздников авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы из Нового Уренгоя в Тюмень и обратно. Информация об этом появилась на официальной странице регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства в соцсети «ВКонтакте».

«25 декабря еще один дополнительный рейс открывает авиакомпания «Ямал»: из Нового Уренгоя в Тюмень - 09:30, из Тюмени в Новый Уренгой - 14:00», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что в начале недели авиакомпания объявляла и о других дополнительных рейсах на новогодние каникулы - в Тюмень и Москву.

Билеты на рейсы уже доступны в кассах авиакомпании «Ямал» и на официальном сайте. Там же можно ознакомиться с тарифами и условиями их применения.