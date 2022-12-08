Химико-аналитическая лаборатория АО «Транснефть – Сибирь» в ХМАО-Югре получила подтверждение компетентности

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Химико-аналитическая лаборатория (ХАЛ) ЛПДС «Южный Балык» АО «Транснефть – Сибирь» прошла первичное подтверждение компетентности в рамках ранее полученной аккредитации на соответствие условиям и стандартам по выполнению необходимых исследований и измерений в области контроля качества нефти.

Подтверждение компетентности проводилось с участием представителей управления Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) по Уральскому федеральному округу. По результатам успешно пройденной процедуры, которая по требованиям Росаккредитации проводится спустя один год после получения аккредитации, химико-аналитическая лаборатория ЛПДС «Южный Балык» включена в реестр аккредитованных лиц.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В ходе проверки была проведена оценка действующей системы менеджмента качества химико-аналитической лаборатории ЛПДС «Южный Балык», знаний и навыков выполнения аналитических работ персоналом. Кроме того, экспертная группа отметила соответствующую квалификацию работников ХАЛ (в штате 17 человек), высокий уровень оснащенности лаборатории современным оборудованием, химическими реактивами и расходными материалами, необходимыми для проведения испытаний согласно заявленной области аккредитации лаборатории. Также ХАЛ располагает государственными стандартными образцами, необходимыми для осуществления внутрилабораторного контроля достоверности результатов испытаний в необходимом объеме.

Утвержденная область аккредитации лаборатории ЛПДС «Южный Балык» включает 16 методик измерений по 10 показателям качества.

Справочно:

Химико-аналитическая лаборатория после получения аккредитации в последующие годы обязана подтверждать свою компетентность. Первичное подтверждение проводится через год после получения аккредитации, повторное – каждые два года. В настоящее время химико-аналитическая лаборатория ЛПДС «Южный Балык» включена в реестр аккредитованных лиц.