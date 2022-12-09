На Ямале 9 декабря 2022 года резко похолодает до -31 градуса

Погода на Ямале на 9 декабря Фото: Вера Зенина

В пятницу, 9 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, по западу преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северный 7-12 м/с. Температура ночью -23...-31 градус, при натекании облачности до -16. Днем -23...-28 градусов, местами до -15.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -26 градусов, днем -25. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: