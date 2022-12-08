В больницу Тарко-Сале поступили шесть новых стоматологических комплексов

Фото: пресс-служба губернатора

В Тарко-Сале обновили стоматологическое оборудование. С просьбой об этом жители обратились к губернатору в прошлом году во время прямого эфира. Как итог - в медучреждение поступили сразу шесть новых установок: две для детского отделения и четыре для взрослого.

Оборудование закупили за счет средств Территориального фонда обязательного медстрахования Ямала. Кстати, с начала года фонт приобрел 20 стоматологических установок для шести медучреждений. Помимо Тарко-Сале новое оборудование появилось в Шурышкарском районе, Лабытнанги, Губкинском, Муравленко и Ноябрьске.

- Приобретение сразу шести установок позволило эффективно решить вопросы с обслуживанием как взрослых, так и маленьких пациентов. Теперь стоматологическая помощь пуровчанам стала более качественной и доступной, - отметил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Стоматологический комплекс состоит из удобного кресла для пациента, столика врача с инструментами и рабочего места ассистента. На установке можно запрограммировать необходимые манипуляции. К примеру, регулируется высота кресла и положение спинки, а также скорость вращения инструментов. Для удобства управление производится как с дисплея, так и с помощью многофункционального ножного блока.