В Пуровском районе вахтовик украл у коллеги 130 тысяч рублей и сбежал из округа Фото: Вера Зенина

Полиция поселка Уренгой раскрыла кражу крупной суммы денег. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, заявление поступило от жителя Новосибирской области, работающего в Пуровском районе вахтовым методом.

После этого правоохранители возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств» и преступили к поиску преступника. Им оказался ранее не судимый житель Красноярского края 1990 года рождения.

- Мужчины оказались знакомы. Они работали в одной организации и были соседями по комнате в общежитии. Воспользовавшись тем, что потерпевший вышел из комнаты, злоумышленник, взяв его карту и телефон, перевел на свой счет 130 тысяч рублей. После этого он скрылся с места преступления и выехал за пределы округа, а похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.