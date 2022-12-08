В Новом Уренгое бассейн «Юность, срок сдачи которого срывался несколько раз, подключили к отоплению

Фото: Андрей Воронов, соцсети
Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал, как продвигаются работы в бассейне «Юность», сроки сдачи которого срывались несколько раз.
- С октября строители активно занимаются отделочными работами. Здание утеплили, смонтировали подсистему, готовимся к установке фасадных панелей, внутри уже запущено тепло. Также появился новый третий этаж с дополнительными кабинетами, сухими залами для тренировок и галерей для зрителей, - сообщил градоначальник.
Фото: Андрей Воронов, соцсети
На втором этаже остаются две чаши бассейна - большая и малая, душевые, раздевалки для спортсменов и медпункт. А на первом расположатся буфет, гардероб и восстановительный центр.
Также при проектировке уделили внимание маломобильным гражданам - в здании все будет оборудовано в соответствии с требованиями закона, в том числе появятся и лифты.
Отметим, что проект реконструкции был разработан в 2017 году, а сами работы начались в 2019 году.