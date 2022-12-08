В Новом Уренгое бассейн «Юность, срок сдачи которого срывался несколько раз, подключили к отоплению

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал, как продвигаются работы в бассейне «Юность», сроки сдачи которого срывались несколько раз.

- С октября строители активно занимаются отделочными работами. Здание утеплили, смонтировали подсистему, готовимся к установке фасадных панелей, внутри уже запущено тепло. Также появился новый третий этаж с дополнительными кабинетами, сухими залами для тренировок и галерей для зрителей, - сообщил градоначальник.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

На втором этаже остаются две чаши бассейна - большая и малая, душевые, раздевалки для спортсменов и медпункт. А на первом расположатся буфет, гардероб и восстановительный центр.

Также при проектировке уделили внимание маломобильным гражданам - в здании все будет оборудовано в соответствии с требованиями закона, в том числе появятся и лифты.

Отметим, что проект реконструкции был разработан в 2017 году, а сами работы начались в 2019 году.