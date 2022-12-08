«Никаких промахов быть не должно!»: В Ноябрьске дети массово заражаются кишечной инфекцией

В Ноябрьске вспышка кишечной инфекции

«Тошнило и болел животик», – с такими жалобами малыши приходят домой после школ и детских садов. Родители обеспокоены тем, что таких жалоб становится все больше. К тому же, в начале ноября, уже была подобная ситуация в школе №6. Там заболели 26 школьников и несколько работников столовой. Пришлось идти на крайние меры – закрывать пищеблок на дезинфекцию и уничтожать продукты. Однако, судя по всему, это не помогло.

– У меня двойняшки ходят в одну группу детского сада. Мы с 14 ноября на больничном находимся. Детям поставили норовирус. Никого к ответственности после случая в школе не привлекли, даже не поменяли поставщика и дети продолжают страдать. Сегодня ходили на прием к педиатру, нам еще продлили больничный, так как в анализах опять высеяли ту же инфекцию, – говорит мама двойняшек Иванна Соловьева.

По словам женщины, ей звонили с санэпидемстанции и проводили опрос, так как педиатр передала туда данные.

– Сотрудница моя тоже ушла на больничный. У нее дочка шести лет ходит в другой детский сад и там такая же история. Мы не пересекались, заразиться друг от друга никак не могли. Она, кстати, говорила, что и ей звонили с СЭС, – пояснила жительница Ноябрьска.

Она также добавила, что больных было бы выявлено еще больше, если бы анализы сдавали и те, у кого легкие признаки заболевания.

– Вроде и опрос был, причину находили, но вспышка уже вторая! И пробы берут разные, мазки, смывы, регулярно проверки проводят и все компетентные органы работают, реагируют. Медицинские книжки есть у тех, кому положено их иметь, но видимо этого недостаточно. Не исключен и человеческий фактор. Но тут, извините, дело касается детей и никаких промахов быть не должно!, – негодует женщина.

А мама еще одного ребенка поделилась, что пришлось прибегнуть к вызову скорой помощи, так как она испугалась за состояние дочери.

– Дочка учится в школе №6. Она во вторник пришла с занятий и рассказала, что отпрашивалась с урока в туалет и там ее рвало. Жаловалась на боли в животе и была вялая. Через час я вызвала скорую, приехали врачи, померили температуру, было 37.1. Ребенок показал медикам, где болел живот, в скорой предположили кишечную инфекцию и отправили нас на больничный, – говорит мама девочки.

По информации «Ямал-Медиа», за текущие девять месяцев кишечной инфекцией заболели 1400 детей. Самым загруженным периодом заболеваемости стали осень и зима.

Добавим, что корреспонденту «КП-Ямал» не удалось получить оперативно комментарий от Роспотребнадзора и местной администрации, там попросили связаться с ними позднее, а в школе №6 и вовсе повесили трубку, когда узнали, что ситуацией заинтересовались представители СМИ.

К слову, проблема с инфекционными заболеваниями довольно распространенная. Например, летом ротавирусом «накрыло» малышей из Нового Уренгоя, но официальные органы все опровергли, отметив, что это неправда.