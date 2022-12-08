Фото: управление культуры и молодежной политики Муравленко

В Муравленко откроется резиденция Деда Мороза. Информация об этом появилась в официальной группе городского управления культуры и молодежной политики соцсети «ВКонтакте».

«Все знают, что Дед Мороз живет на Севере, но где именно, наши родители умалчивали. Сегодняшним юным муравленковцам повезло больше. Зимний волшебник открывает свою резиденцию в нашем городе!» - говорится в сообщении.

Резиденция будет работать с 11 по 30 декабря и с 2 по 8 января в эколого-краеведческом музее.

Ребята смогут передать письмо Дедушке Морозу или даже пообщаться с ним лично, а еще весело и интересно провести время.

Напоминаем, что 10 декабря в городе пройдет парад Дедов Морозов. Переодеться в сказочного волшебника и принять участие могут все желающие.