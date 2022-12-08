В парке Тарко-Сале могут появиться тренажеры для особенных детей

Фото: Антон Колодин, соцсети

В Тарко-Сале могут появиться тренажеры для особенных детей. Об этом сообщил глава муниципалитета Антон Колодин по итогу встречи с мамами и папами ребят особой заботы.

Встреча прошла в Доме детского творчества. Пока взрослы общались, дети принимали участие в творческом мастер-классе.

- По просьбе родителей рассмотрим возможность установить специальные тренажеры в парке «Прибрежный». По их словам, в прогулочной зоне лесного массива немноголюдно, поэтому ребятишкам будет здесь более спокойно заниматься спортом, - рассказал управленец.

Также на встрече прозвучал вопрос по организации работы с дошкольниками, у которых есть нарушение слуха. В свою очередь Антон Колодин сообщил, что обязательно проработает возможность по привлечению сурдопедагога.

Как отметил глава района, подобные встречи дают возможность семьям задать вопросы напрямую, узнать о мерах поддержки и просто понимать, что они не одиноки.