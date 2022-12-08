Ноябрьские нефтяники подтвердили готовность к нештатным ситуациям

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» провел масштабные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации на объектах транспортировки и хранения нефти. В мероприятии задействовали полсотни сотрудников предприятия и пожарных подразделений, а также 8 единиц спецтехники.
По одной из легенд учений произошла разгерметизация нефтяного резервуара объемом 10 тысяч кубических метров, нефть растеклась на площади 300 квадратных метров. В другом случае нефтесодержащая жидкость попала в ручей – отказал нефтепровод на центральном пункте сбора.
Участники тактико-специальных учений оперативно предприняли меры, необходимые для устранения ЧС и минимизации последствий.
Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
– У нас нет сомнений в готовности персонала компании и подрядных организаций к оперативным действиям в случае возникновения реальной аварийной ситуации, – отметил начальник муравленковского филиала управления договорных подразделений № 3 Федеральной противопожарной службы Алексей Зеленский.
Подобные мероприятия в условиях, максимально приближенных к реальным, компания проводит дважды в год.
– Такие учения, безусловно, важны и необходимы для того, чтобы мы могли на практике отработать весь алгоритм действий при возникновении реальной угрозы окружающей среде и нашим объектам, – подчеркнул операционный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Иван Петров.