Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 декабря 2022 года увеличилось на 38 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 38 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 542.

При этом в больницы региона госпитализировано два человека, выздоровели 65 северян. К счастью, скончавшихся от болезни нет, всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 7 430 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 453. Всего в стране зарегистрировано 21 643 194 случая. Излечились от коронавируса 6 315 человек, скончались - 54.