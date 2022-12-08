Полиция Муравленко нашла преступников, обманувших местного жителя с помощью сервиса по поиску попутчиков

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Полицейские Муравленко раскрыли дело о мошенничестве, произошедшее в феврале 2022 года. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, жертвой аферистов стал местный житель, решивший воспользоваться сервисом по поиску попутчиков.

- Заявитель пояснил полицейским, что воспользовался сервисом по поиску попутчиков для поездки из Муравленко в Ноябрьск. В мессенджере ему пришла ссылка для оплаты, пройдя по которой, он ввел реквизиты банковской карты, после чего произошло списание 24 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Затем правоохранители возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств» и приступили к поиску злоумышленников.

Ими оказались жители Челябинской области, оба 2000 года рождения. На данный момент парни уже находятся в исправительной колонии за иные преступления.