Фото: пресс-служба губернатора

В учреждениях культуры Ямала подготовили масштабную программу ко Дню округа. Череда праздничных мероприятий начнется уже сегодня, 8 декабря, и продлится всю неделю, сообщили в пресс-службе губернатора.

Так, сегодня для салехардцев пройдет сольный концерт солиста Окружного Центра национальных культур Нядмы Няруя «Песни тундры новой эпохи» с участием фольклорного ансамбля «Вы сей».

10 декабря в Культурно-деловом центре запланирован яркий юбилейный концерт Губернаторского национального ансамбля танца Сыра'Сэв «Легенда Ямала. 60 лет». Он будет транслироваться на портале «Культура. РФ».

Кроме того, в Окружном Доме ремесел можно познакомиться с выставкой работ творческой студии «Акварель», в Национальной библиотеке - с книжно-иллюстративной выставкой «История Ямальского севера в литературе».

Много праздничных мероприятий запланировано и в других городах и районах округа.

Так, с 14 по 16 декабря в губкинской Детской школе искусств имени Г.В. Свиридова пройдет фестиваль «GRIGFEST. LIFE-2023».

В Лабытнанги запланированы концерты образцового творческого коллектива «Палитра» и вокально-инструментального ансамбля «Гараж». Они подготовили программу «Северный рок».

В Надымском районе пройдут этнографический праздник «Мы живем на Ямале» и праздник национального фольклора народов Севера «Ритмы Ямала». А для юных и молодых надымчан подготовили библиоквест «PROЯмал» и городской молодежный квест «ПРОНадымский район», организованный в рамках празднования Дня образования Надымского района.

А в Тазовском районе пройдет не только праздничная программа, но и традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Кроме того, в декабре для жителей организуют гастрономический фестиваль «Намнелада-2022» и районный фестиваль проектов по робототехнике «РобоФэст».

В Шурышкарском районе для жителей мужей покажут музыкально-поэтический спектакль «Алена». Его отыграют артисты театра «Слово» из Пензы. Кроме того, сельчане увидят шоу-программу с участием певицы Аксы из Москвы и районных творческих коллективов.

В Пуровском районном историко-краеведческом музее будет организовано праздничное заседание клуба «У зеленого абажура». А в парке культуры и отдыха «Северный очаг» пройдет встреча с этноблогером и путешественником Генрихом Немчиновым и молодым талантливым автором-исполнителем Владимиром Трошевым из Республики Коми.