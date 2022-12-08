Грузоподъемность ледовой переправы Салехард - Лабытнанги увеличилась до 15 тонн

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги повысили грузоподъемность, теперь она составляет 15 тонн для всех видов транспорта. Информация об этом появилась в официальной группе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на ледовой переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги повышена грузоподъёмность до 15 тонн для всех видов транспортных средств. Движение осуществляется по трем полосам», - говорится в сообщении.

Получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

Напоминаем, что движение по первой и второй полосам ледовой переправы открылось 24 ноября, после чего перестали курсировать суда на воздушных подушках.