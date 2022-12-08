В Салехарде десяти семьям вручили жилищные сертификаты по пилотной программе

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский вручил первые жилищные сертификаты по пилотной программе. Благодаря ним сразу десять семей смогут переехать в новый квартиры, не дожидаясь расселения. Подобрать жилье горожанам нужно самостоятельно и у частных застройщиков.

- Новая мера - существенное подспорье для улучшения жилищных условий. В нашем городе действуют шесть жилищных программ. И мы стараемся сделать все необходимое, чтобы семьям было комфортно и удобно здесь жить, работать, растить детей, строить планы на будущее. Только сегодня в активной стадии строительства более 70 тысяч квадратных метров, - прокомментировал глава Салехарда Алексей Титовский.

Размер соцвыплаты для граждан, проживающих по договору соцнайма, высчитывается следующим образом: к общей площади занимаемого жилья прибавляется 10 квадратных метров и умножается на стоимость одного квадратного метра жилого помещения.

А размер соцвыплаты для собственников рассчитывается исходя из суммы рыночной стоимости на основании независимой оценки и повышающего коэффициента в размере 25%.

Прием заявок проходил с 5 сентября по 1 ноября. В следующем году прием документов запланирован на февраль.

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