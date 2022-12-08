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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 4:47

Житель Красноселькупского района нарубил дров на условный срок

Также он обязан выплатить крупный штраф
Марина Прохорова
Житель Красноселькупского района нарубил дров на условный срок

Житель Красноселькупского района нарубил дров на условный срок

Фото: Вера Зенина

В Красноселькупском районе осудили местного жителя, который незаконно срубил 33 дерева. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сделал он это для того, чтоб заготовить дрова.

- Установлено, что мужчина работал у индивидуального предпринимателя вальщиком леса. В один из дней он незаконно срубил 33 сосны, произрастающих на лесном участке, который отнесен к категории защитных из-за расположения в водоохраной зоне. Полученную древесину мужчина распилил на дрова для своего дома, - прокомментировали в ведомстве.

В результате северянин нанес государству ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей.

Суд, учитывая позицию прокурора, признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) и приговорил его к условному лишению свободы на один год.

Кроме того, судья удовлетворил иск гособвинителя о возмещении причиненного ущерба.