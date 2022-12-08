Житель Красноселькупского района нарубил дров на условный срок Фото: Вера Зенина

В Красноселькупском районе осудили местного жителя, который незаконно срубил 33 дерева. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сделал он это для того, чтоб заготовить дрова.

- Установлено, что мужчина работал у индивидуального предпринимателя вальщиком леса. В один из дней он незаконно срубил 33 сосны, произрастающих на лесном участке, который отнесен к категории защитных из-за расположения в водоохраной зоне. Полученную древесину мужчина распилил на дрова для своего дома, - прокомментировали в ведомстве.

В результате северянин нанес государству ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей.

Суд, учитывая позицию прокурора, признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) и приговорил его к условному лишению свободы на один год.

Кроме того, судья удовлетворил иск гособвинителя о возмещении причиненного ущерба.