На Ямале начали патрулировать леса, чтобы сберечь елки от незаконной вырубки

На Ямале начали патрулировать леса, чтобы сберечь ели от незаконной вырубки Фото: Вера Зенина

В преддверии Нового года в ямальских лесах начали проводить рейды, чтобы предотвратить незаконную вырубку елей. Об этом сообщили в региональном департаменте экологии и природных ресурсов.

- В связи с повышением спроса на живые елка усилена защита лесов. Инспекторы уже начали проводить рейды и пока не выявили незаконных вырубок, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что за такой природный вандализм для граждан предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А при ущербе свыше 5 тысяч рублей грозит уголовное наказание.

Однако северяне все же могут принести из леса зеленую красавицу и не нарваться не неприятности. Для этого надо принять участие в елочной кампании. До конца декабря все желающие могут на законных основаниях выбрать ели в лесу и забирать их домой, чтобы нарядить в гирлянды и мишуру. Но перед этим необходимо обратиться в лесничество, заключить договор и оплатить услуги.

Кстати, с начала месяца ямальцы заключили уже 103 договора на 150 елей. Вырубка организована на специально отведенных территориях.