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НовостиОбщество8 декабря 2022 4:07

На Ямале начали патрулировать леса, чтобы сберечь елки от незаконной вырубки

Нарушителя грозит штраф
Марина Прохорова
На Ямале начали патрулировать леса, чтобы сберечь ели от незаконной вырубки

На Ямале начали патрулировать леса, чтобы сберечь ели от незаконной вырубки

Фото: Вера Зенина

В преддверии Нового года в ямальских лесах начали проводить рейды, чтобы предотвратить незаконную вырубку елей. Об этом сообщили в региональном департаменте экологии и природных ресурсов.

- В связи с повышением спроса на живые елка усилена защита лесов. Инспекторы уже начали проводить рейды и пока не выявили незаконных вырубок, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что за такой природный вандализм для граждан предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А при ущербе свыше 5 тысяч рублей грозит уголовное наказание.

Однако северяне все же могут принести из леса зеленую красавицу и не нарваться не неприятности. Для этого надо принять участие в елочной кампании. До конца декабря все желающие могут на законных основаниях выбрать ели в лесу и забирать их домой, чтобы нарядить в гирлянды и мишуру. Но перед этим необходимо обратиться в лесничество, заключить договор и оплатить услуги.

Кстати, с начала месяца ямальцы заключили уже 103 договора на 150 елей. Вырубка организована на специально отведенных территориях.