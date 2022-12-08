Штаб Волонтеров Победы из Лабытнанги вновь стал лучшим на Ямале

Фото: Марина Трескова, соцсети

Лабытнангское отделение Волонтеров Победы оказалось лучшим на Ямале. Об этом в своих соцсетях рассказала глава города Марина Трескова.

«Четвертый год подряд наш муниципальный штаб находится в лидерах. Сколько лет существует, столько и побеждает!» - написала градоначальница.

Актив волонтеров в Лабытнанги - это 30 юных патриотов, бережно хранящих память о Великой Победе и ее героях. Координирует их работу человек с большим и добрым сердцем - Асель Нефедова .

Фото: Марина Трескова, соцсети

Сейчас Асель работает на площадках Международного форума гражданского участия #Мывместе, где встречается с лидерами государства и региона.

«Это, безусловно, подчеркивают важность патриотического волонтерства. Работаем дальше, действуя от чистого сердца», - добавила Марина Трескова.

В следующем году волонтеры вновь проведут патриотические акции и будут приводить в порядок памятники и захоронения ветеранов.