Мошенница, притворившаяся девушкой по вызову, развела новоуренгойца на 50 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1983 года рождения, ставший жертвой мошенницы. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина хотел развлечься с девушкой по вызову, но потерпел неудачу.

- Установлено, что заявитель нашел в Интернете объявление об оказании интимных услуг. Позвонив по указанному номеру, он сделал заказ и оплатил его переводом на банковскую карту. После этого злоумышленница сообщила, что платеж не прошел и необходимо повторить перевод, - рассказали в ведомстве.

Не заподозрив обмана, мужчина вновь перечислил деньги и, таким образом, лишился более 53 тысяч рублей, а девушка перестала выходить на связь.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистке грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что краснодарка вымогала у ноябрянина 10 тысяч рублей, угрожая слить в Сеть его интимные фото. Возбуждено уголовное дело.