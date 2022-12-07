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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 12:48

Мошенница, притворившаяся девушкой по вызову, развела новоуренгойца на 50 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Мошенница, притворившаяся девушкой по вызову, развела новоуренгойца на 50 тысяч рублей

Мошенница, притворившаяся девушкой по вызову, развела новоуренгойца на 50 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1983 года рождения, ставший жертвой мошенницы. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина хотел развлечься с девушкой по вызову, но потерпел неудачу.

- Установлено, что заявитель нашел в Интернете объявление об оказании интимных услуг. Позвонив по указанному номеру, он сделал заказ и оплатил его переводом на банковскую карту. После этого злоумышленница сообщила, что платеж не прошел и необходимо повторить перевод, - рассказали в ведомстве.

Не заподозрив обмана, мужчина вновь перечислил деньги и, таким образом, лишился более 53 тысяч рублей, а девушка перестала выходить на связь.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистке грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что краснодарка вымогала у ноябрянина 10 тысяч рублей, угрожая слить в Сеть его интимные фото. Возбуждено уголовное дело.