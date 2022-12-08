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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 1:00

На Ямале 8 декабря 2022 года пойдет снег

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 8 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале 8 декабря

Погода на Ямале 8 декабря

Фото: Вера Зенина

В четверг, 8 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах прогнозируются гололед и изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -15...-20 градусов, при натекании облачности до -25. Днем -11...-16 градусов.

В Салехарде: пасмурно, вечером - снег. Температура ночью -22 градуса, днем -14. Ветер 8-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО