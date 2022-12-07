Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

В Яр-Сале открылся современный ледовый корт. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Дмитрий Артюхов.

«Работал сегодня в Яр-Сале. Ребята здесь любят хоккей и фигурное катание, показывают хорошие результаты на соревнованиях. Как и обещал, построили вместе с нашим ключевым партнером, компанией НОВАТЭК, современный ледовый корт», - написал он.

Новое здание вдвое больше предыдущего - места на трибунах рассчитаны для 200 болельщиков.

Здание старого ледового корта переоборудуют под центр единоборств «Северный характер» - эта сеть развивается по всему региону.

По словам Дмитрия Артюхова, Яр-Сале динамично развивается. В прошлом году в селе открыли самую крупную в стране школу-интернат, а в этом - современный центр национальных культур. Кроме того, недавно завершили капремонт в больнице.

- С каждым годом в районном центре становится все уютнее. Именно таким мы видим будущее всех наших северных территорий, - отметил губернатор.