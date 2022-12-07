Жители Ноябрьска выбирают название для сквера у городской администрации

Фото: администрация Ноябрьска

Жители Ноябрьска выбирают название для сквера, расположенного в районе дома №47 по ул. Ленина. Голосование проходит на портале «Живем на Севере» и продлится до 14 декабря.

Всего предложено десять вариантов: «Центральный сквер», «Сквер Нефтяников», «Северное сияние», «Ноябрьский сквер», «Городской сквер», «Сквер Административный», «Ямальский сквер», «Уютный сквер», «Сквер ямальцев», «Сквер Героев Ямала».

На данный момент с большим отрывом лидирует вариант «Северное сияние» - 61 голос, за ним идет «Центральный сквер» - 34 голоса и замыкает тройку лидеров «Сквер Административный» - 14 голосов.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что до конца года в Ноябрьске снесут более 130 ветхих и аварийных домов. Также в городе активно строится новое жилье.