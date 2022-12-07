В Бурятии поймали скрывавшуюся от правосудия восемь лет любительницу наркотиков из Тарко-Сале

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Полицейские Улан-Удэ (Республика Бурятия) задержали жительницу Тарко-Сале 1986 года рождения, находившуюся в федеральном розыске восемь лет. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в мае 2014 года у женщины нашли сверток с 15,016 граммами наркотиков и завели на нее уголовное дело. Но вместо того, чтобы сотрудничать со следствием, северянка сбежала.

- После совершения преступления злоумышленница нарушила закон и выехала за пределы округа. Скрываясь от правоохранителей, женщина использовала документы родственницы и постоянно переезжала, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент 36-летняя подозреваемая доставлена обратно в регион и находится под домашним арестом.

Добавим, что женщина обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Комсомолка» писала о том, ямальского экс-милиционера, скрывавшегося от правосудия 12 лет, задержали на Кубани.