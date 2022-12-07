В Новом Уренгое устанавливают еще четыре комплекса, фиксирующих нарушения ПДД

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На дорогах Нового Уренгоя появятся еще четыре стационарных комплекса, фиксирующих нарушения ПДД. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, работы по установке уже практически завершены.

Они заработают на следующих регулируемых перекрестках:

- ул. 70-летия Октября - ул. Дружбы народов;

- ул. 70-летия Октября - ул. К.Ф. Ватолина;

- ул. Западная магистраль - ул. Дружбы народов;

- ул. 70-летия Октября - ул. Подшибякина.

Комплексы фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию и на полосу встречного движения, превышение скорости и повороты в неположенных местах.

Всего в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на Ямале установлено 14 комплексов фотовидеофиксации, состоящих из 27 камер.