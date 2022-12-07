Более 350 врачей приехали на Ямал в 2022 году

Фото предоставлено КП

В 2022 году ямальские больницы приняли на работу 354 врача. Об этом сообщил глава регионального департамента здравоохранения Сергей Новиков во время пресс-конференции по подведению итогов.

- В регионе продолжает действовать комплекс мер поддержки для привлечения востребованных специалистов. Благодаря ему в этом году штат больниц Ямала пополнили 354 врача, 46 из которых - узкие специалисты и участники регионального проекта «Врачи, нужные Ямалу», еще 27 специалистов трудоустроены в сельской местности по программе «Земский доктор/Земский фельдшер», - сказал он.

Также Сергей Новиков отметил, что данные меры позволяют Ямалу сохранять стабильно высокий показатель по обеспеченности медицинскими кадрами - 51 врач на десять тысяч населения.

В следующем году регион ожидает 31 специалиста по программам «Земский доктор/Земский фельдшер» и 34 врача по региональному проекту «Врачи, нужные Ямалу».