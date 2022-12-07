Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 декабря 2022 года увеличилось на 21 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 21 человека. С начала периода количество заболевших достигло 149 504.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели 47 северян. К счастью, скончавшихся от болезни нет, всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 6 935 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 556. Всего в стране зарегистрировано 21 635 764 случая. Излечились от коронавируса 6 794 человека, скончались - 58.