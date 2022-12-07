Молодость на молекулярном уровне

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В молодости так и хочется воскликнуть: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» И немудрено, ведь что может быть лучше, чем ощущать себя молодым, активным, полным сил и энергии. Испокон веков великие умы стремились открыть способ борьбы с возрастными изменениями. И пусть эликсир молодости до сих пор не изобретен, современная наука вплотную приблизилась к тому, чтобы обратить процессы старения вспять. В числе передовых разработок – новое открытие ученых в области омоложения: природный комплекс Alacricell.

Нужно признать, что каждый день жизни неминуемо приближает нас к старости. Но как быть, когда годы бегут вперед, возраст берет свое, а продлить молодость очень хочется? Оптимальным решением становится комплексный подход к омоложению. Важно понимать, что борьба только с внешними возрастными изменениями не приносит желаемого результата. Исследования в области современной антивозрастной медицины намного глубже и учитывают как внешние, так и внутренние факторы, влияющие на скорость процесса старения.

В результате наблюдений ученые установили, что наши биологические часы тикают быстрее, а старение протекает интенсивнее, если человек регулярно испытывает стресс. Неблагоприятный психологический климат негативно сказывается на внешности: люди, склонные к эмоциональным переживаниям, выглядят старше своих лет. Стремительнее стареют и те, кто страдает бессонницей и имеет вредные для здоровья привычки. Таким образом, чтобы замедлить процесс старения, нужно минимизировать стресс-факторы, вести здоровый образ жизни и укреплять психическое здоровье. Однако это далеко не все, что необходимо для продления молодости, поскольку есть и другие объективные факторы, ускоряющие ход наших биологических часов.

Как известно, процесс старения начинается изнутри, на клеточном уровне. Чем моложе человек, тем корректнее и слаженнее работают части его организма. И, наоборот, чем старше мы становимся, тем сильнее падает продуктивность всех жизненно важных систем. В частности, снижается эффективность механизма поддержания баланса количества и качества активных клеток. Сбои в работе «клеточного конвейера» приводят в том числе и к замедлению регенерации клеток, а значит, и к неизбежному старению.

Почему поддержание клеточного равновесия важно для организма?

Большое значение для полноценной работы всех систем организма имеют такие процессы, как пролиферация и апоптоз, которые неусыпно контролируют количество клеток в нашем организме и поддерживают его на стабильном уровне.

Пролиферация – это, по сути, обновление тканей путем деления клеток. Пролиферация означает, что клетки активно размножаются. К примеру, при травмах и после медицинских операций процесс пролиферации является абсолютно естественным и необходимым для скорейшего выздоровления: заживления и восстановления пострадавших тканей.

Механизм регенерации лежит в основе роста и развития клеток, обеспечивая их непрерывное обновление и здоровое функционирование. При этом ткани человека из-за процесса деления клеток не увеличиваются в объеме. И при заживлении порезов, например, рубцовая ткань, образующая шрам, только чуть-чуть превосходит по объему то, что было раньше.

Чтобы клеток в организме не становилось слишком много, на помощь приходит механизм апоптоза, который утилизирует старые клетки, следя за тем, чтобы общее их количество оставалось стабильным. Процесс утилизации клеток очень важен, поскольку не только отправляет отслужившие клетки на «покой», но и уничтожает дефектные: поврежденные, инфицированные и мутировавшие.

Так, выполняя, казалось бы, полярные функции, пролиферация и апоптоз совместными усилиями обеспечивают баланс – клеточный гомеостаз и поддерживают равновесие между производством молодых клеток, утилизацией старых и тех, которые плохо справляются со своими задачами.

Научная разработка с омолаживающим эффектом

Многие ученые старались найти доказанные способы поддержания баланса активно функционирующих клеток. Ученым, работающим на международную научно-технологическую компанию Ärlisätt, в числе которых тюменский профессор, доктор медицинских наук Юрий Суховей, это наконец-то удалось.

«Природный комплекс Alacricell является результатом многолетних теоретических и экспериментальных исследований по его позитивному влиянию на клеточные системы. Это итог более двадцати лет научных разработок и пятнадцати лет различных, в том числе и клинических испытаний. Научно доказано, что Alacricell приводит к увеличению доли молодых клеток с полным резервом жизненных сил, то есть именно к омоложению и к расширению возможностей существующих резервов. Кроме того, одновременно с увеличением количества активных клеток начинает лучше работать и механизм утилизации уже отслуживших. С точки зрения клеточной популяции становится больше молодых и меньше старых клеток. Это и есть омоложение», – объясняет доктор медицинских наук, профессор Юрий Суховей.

Активные природные компоненты как источник молодости

В состав природного комплекса Alacricell входит комбинация гомологов сквалена и высших жирных кислот.

Сквален – это углеводород природного происхождения, родственник витамина Е и каротина. Первоначально это органическое соединение было получено из жира печени акулы, отсюда и его название, так как Squalus – это род акул.

В человеческом организме сквален выступает в роли антимикробного, антиканцерогенного и противогрибкового средства, а также служит топливом для выработки гормонов. Дополнительно поставляя сквален и его гомологи – подобные вещества, мы сильно облегчаем жизнь организму, сохраняя его энергию.

Достаточный уровень сквалена способствует омоложению клеток и снижению избыточного количества свободных радикалов, ускоряющих процесс старения. Сквален активен против раковых клеток, поддерживает и продлевает молодость, положительно влияет на выработку гормонов.

Наряду с обновлением клеток сквален и его гомологи положительно влияют на эластичность кожи, способствуя ее омоложению. Во время исследований полезных для организма свойств сквалена было установлено, что это вещество при взаимодействии с холестерином поддерживает естественный синтез витамина D и улучшает транспортировку других витаминов во все уголки организма.

Жирные кислоты – это «строительный материал» для производства гормонов: элемента, без которого не может нормально функционировать ни одна жизненно важная система человеческого организма. Жирные кислоты входят в состав всех клеточных мембран и определяют их свойства. Кроме этого, многие витамины являются жирорастворимыми и, значит, без данного соединения попросту не усваиваются.

Высшие жирные кислоты, входящие в состав комплекса Alacricell, являются незаменимыми: то есть либо совсем не синтезируются в организме, либо их синтез очень незначительный, в то время как метаболическая роль очень высока. Жирные кислоты служат источником энергии для сокращения мышц и общего метаболизма, способствуют усилению защитных свойств иммунитета и поддержанию здоровья.

Эффективность, качество и доказанная безопасность

Существенную помощь в вопросах омоложения могут оказать биологически активные добавки и природные экстракты, поставляющие жизненно важные «стройматериалы» в концентрированном виде. Наибольшую ценность имеют те препараты, которые вместе с мелкими «кирпичиками», поставляют и «универсальные блоки» для обновления клеток. Именно к таким научным изобретениям относится природный минерально-органический комплекс Alacricell.

«Многие необходимые «строительные блоки» организм не может производить сам. Такие «стройматериалы» и «энергетические консервы» мы получаем из пищи. К сожалению, чаще всего это довольно мелкие «кирпичики». С возрастом таких запасов нам необходимо все больше и больше, поэтому в случае их недопоставки страдает практически весь организм. Уникальностью природных компонентов, входящих в состав комплекса Alacricell, является их высокая растворимость в воде, обеспечивающая быстрое всасывание и действие, а также подтвержденная безопасность.

Все продукты компании Ärlisätt проходят многоступенчатый контроль качества и эффективности. Проверка действия комплекса Alacricell проведена на культурах клеток, лабораторных животных. Результаты испытаний говорят о том, что комплекс нетоксичен даже при 500-кратном превышении нормальной дозы, не вызывает аллергии даже при 100-кратном превышении нормальной дозы, неканцерогенен даже при 500-кратном превышении оптимальной дозы. Побочных эффектов от применения минерально-органического комплекса обнаружено не было, так же как и противопоказаний к его приему. Набор активных компонентов, входящих в состав Alacricell, способствует активации регенеративных процессов в тканях организма, благодаря чему достигаются различные благоприятные эффекты, в том числе омолаживающий», – подчеркнул доктор медицинских наук, профессор Юрий Суховей.

Справка

Ärlisätt является международной научно-технологической компанией, проводящей исследования и внедряющей уникальные технологии в области улучшения качества и повышения продолжительности жизни. Разработки компании используются в таких областях, как здоровье человека, косметология, ветеринария, растениеводство, биотехнологии, биопринтинг. Штаб-квартира компании Ärlisätt находится в Стокгольме (Швеция).