В аэропорту Надыма построят привокзальную площадь

Фото: пресс-служба губернатора

В аэропорту Надыма появится привокзальная площадь. Как сообщили в пресс-службе губернатора, работы начнутся в следующем году, уже выполнены проектно-изыскательские работы и получено положительное заключение госэкспертизы.

Территорию площадью более 50 тысяч квадратных метров разделят на несколько зон: это платные краткосрочный и долгосрочный паркинги, бесплатный паркинг, зоны для общественного транспорта и такси, а автобусам выделят отдельную полосу для движения. Таким образом, одновременно на привокзальной площади смогут разместиться 318 машин.

Автобусы будут подъезжать к остановке у входа в пассажирский терминал. Движение транспорта предстоит контролировать комплексной автоматизированной парковочной системе. Она будет включать в себя оборудование для контроля въезда и выезда на парковки перед аэровокзалом и терминалы оплаты.

Также на привокзальной площади планируют обустроить пешеходные зоны с покатыми спусками для маломобильных граждан, установить видеокамеры, освещение и провести озеленение.

- Аэропорт - это лицо города. Важно, чтобы он соответствовал современным стандартам. Мы заботимся об удобстве пассажиров и совершенствуем производственный процесс, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских.