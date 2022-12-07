Житель Салехарда взял в кредит 800 тысяч рублей и перевел их мошенникам Фото: Вера Зенина

В полицию Салехарда обратился 31-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что на его имя хотят взять кредит и выполнил все, что ему приказали аферисты.

- Установлено, что заявителю позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что посторонние лица пытаются оформить кредит от его имени. А для того, чтобы этого избежать, мужчине необходимо подтвердить ранее открытую заявку, - рассказали в ведомстве.

Не заподозрив ничего подозрительного, мужчина, следуя инструкции мошенников, оформил кредит на 810 тысяч рублей, после чего перевел деньги через банкомат на указанные злоумышленниками счета.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что жительница Лабытнанги лишилась нескольких миллионов, приняв мошенников за силовиков. Возбуждено уголовное дело.