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НовостиОбщество7 декабря 2022 5:38

В Надыме владелец магазина завысил цены на чай и тушку цыпленка

На данный момент нарушения устранены
Марина Прохорова
В Надыме владелец магазина завысил цены на чай и тушку цыпленка

В Надыме владелец магазина завысил цены на чай и тушку цыпленка

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Надыма обнаружила завышенные цены на продукты в магазине «Мясной мир». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в стоимости возросли чай, тушка цыпленка и гречка.

- Индивидуальный предприниматель, которому принадлежит магазин, завысил цены на продукты питания выше допустимых, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокуратура внесла бизнесмену представление об устранении нарушений, а также возбудила административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

На данный момент цены приведены в норму, а мужчина привлечен к дисциплинарной ответственности.

Напоминаем, что в прошлом году владелец салехардского магазина «Юбилейный-Гастроном» завысил цены на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи аж на 286%. Предпринимателю выписали штраф.