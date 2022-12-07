В Ново Уренгое иномарка сбила пешехода

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на Ямале пострадал один пешеход. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 6 декабря рядом с домом №27 по ул. Промысловая в Новом Уренгое.

- Около 17:20 водитель автомобиля «Hyundai» наехал на человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшего доставили в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Также напоминаем, что 6 декабря случилась еще одна авария, в которой погибла 12-летняя девочка. Ее мать скончалась через несколько часов в медицинском учреждении.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на ямальских дорогах произошло 13 ДТП, а с начала года - 4 465, в которых 25 человек погибли и 320 получили травмы, в их числе 41 ребенок.