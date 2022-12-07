На Ямале 7 декабря 2022 года продолжит бушевать метель

Погода на Ямале на 7 декабря Фото: Вера Зенина

В среду, 6 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, днем - метель, в отдельных районах прогнозируются гололед и изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура ночью -16...-21 градус, при натекании облачности до -10. Днем -16...-10 градусов, местами до -6.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -16 градуса, днем -10. Ветер 5-10 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: